С 2025 года онлайн-кинотеатры обяжут размещать все серии новых сериалов одновременно

Министр культуры России Ольга Любимова подписала постановление «О порядке деятельности аудиовизуальных сервисов».

Согласно документу, с 1 января 2025 года онлайн-кинотеатры обязаны в день премьеры публиковать все серии новых сериалов. Как рассказали в Минкульте, нынешняя практика размещения «одной-двух серий в неделю» нарушает законные права зрителей, оформивших подписку для доступа к сервису.

– Человек платит деньги и вынужден ждать неделями, пока хозяева площадок соизволят выложить продолжение многосерийной картины. Мы положили конец этой порочной практике и восстановили попранные интересы граждан,– сказала Любимова.

С начала января Минкульт планирует запустить горячую линию, на которую россияне смогут сообщить о незаконных действиях онлайн-кинотеатров. Если информация подтвердится, владельцы сервисов будут привлечены к ответственности – штрафу до пяти миллионов рублей, либо приостановке деятельности на срок от одного до трёх месяцев.

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