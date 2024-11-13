Предупредили о штрафах за самостоятельный захват парковочного места

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал россиянам о штрафах за неправомерное использование земельных участков во дворах под парковки. Отсутствие разрешения на захват парковочных мест влечет ответственность по статье 7.1 КоАП РФ.

Физические лица рискуют получить штраф от 5000 рублей, должностные – от 20000 рублей, а юридические – от 100000 рублей. В случае обнаружения нарушений Гаврилов порекомендовал зафиксировать информацию об автомобиле нарушителя, сфотографировать его самодельный забор и подать заявление в местное управление земельного контроля с копиями фото и приложенными данными об автовладельце (если есть). Затем на место прибудет государственный инспектор по земельному надзору и выпишет нарушителю штраф.

Депутат также напомнил, что подобные жалобы можно подавать повторно. Кроме того, в случае угроз или нанесения вреда автомобилю необходимо обратиться в полицию и подать заявление. При этом Гаврилов посоветовал установить в машину видеорегистратор для фиксации происходящего вокруг.