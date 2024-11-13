Пожар охватил парк-отель в Дорохово

В элитном парк-отеле LES Art Resort в подмосковном Дорохово произошел пожар. Видео происшествия выложила прокуратура Московской области в Telegram-канале. На кадрах видно, что крыша одного из зданий объята огнем. Возле нее стоит пожарная машина.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник в бане отеля. Рузская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. Известно, что во время пожара эвакуировали персонал и постояльцев отеля, никто не пострадал.