 

Россия и Китай укрепляют сотрудничество на стратегическом уровне

13.11.2024, 13:10, Разное
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Российско-китайские отношения достигли беспрецедентных высот, заявил глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. «Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина двусторонние связи вышли на новый уровень», – подчеркнул Вэньцин.

Москва и Пекин рассматривают отношения как пример для сотрудничества между крупными державами. РФ выразила готовность предложить Китаю совместное производство современного оружия, заявил замдиректора ФСВТС РФ Михаил Бабич. Основное внимание уделяется разработке высокотехнологичного военного оборудования, созданию совместных предприятий и сервисных центров.


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