Юрий Николаев борется с коронавирусом и обострением хронических заболеваний

Легендарный телеведущий Юрий Николаев попал в больницу с двусторонним воспалением легких, а ПЦР-тест подтвердил наличие у него и коронавирусной инфекции. Состояние Николаева осложняют хроническая обструктивная болезнь легких, проблемы со стенками аорты и ранее удаленная часть легкого из-за онкологического заболевания.

Недавно Николаев признавался, что находится в больнице и чувствует себя не лучшим образом. Сейчас его состояние средней тяжести, но телеведущего беспокоят одышка и сильный кашель.

Юрий Николаев известен по телепрограммам “Утренняя почта”, “Утренняя звезда”, “Достояние республики”, “Честное слово с Юрием Николаевым”. Зрители также помнят его по ролям в фильмах “Большие перегоны”, “Девушка из камеры №25”, “Прежде, чем расстаться”. В 2024 году вышла автобиография Николаева – “Здесь все по-честному”.