 

Рупор кремлевской пропаганды: Политические назначенцы

13.11.2024, 11:40, Разное
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Будущий глава ЦРУ в администрации Трампа – бывший глава нац.разведки США Джон Рэтклифф.
Известен как ярый трампист как на словах, так и на деле. С ним будет вести дела Нарышкин.

Будущий министр обороны США в администрации Трамп – телеведущий Fox News Пит Хегсет.
Бывший военный. Участвовал в оккупации Ирака и Афганистана, а также служил в Гуантанамо. Известен защитой американских военных совершавших военные преступления за рубежом.
А это уже новый оппонент Белоусова.

Также в администрацию Трампа войдут Илон Маск и индийский коммерс Вивик Рамасвами, который прославился на последних праймериз у республиканцев критикуя повесточку и войну на Украине. У нас его федералка в ходе праймериз очень любила цитировать.Маск на пару с Трампом-младшим практически в ежедневном режиме угрожают кокаиновому фюреру лишить его денег уже в январе 2025 года.

Пока что, явно одиозных неоконов и поджигателей войны в заявленном списке не наблюдается. но это пока. Можно напомнить, что самый первый состав первой администрации Трампа в 2017 году на бумаге выглядел нормально, но его разгромили в считанные месяцы и напихали потом Трампу целую авоську упоротых персонажей. Так что, посмотрим не на болтовню "о мире", а на конкретные дела.

Источник: Colonel Cassad


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