 

Продажи телевизоров в России упали на 5 процентов

13.11.2024, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В первом полугодии 2024 года в РФ продали 5,7 млн телевизоров, что на 5% меньше прошлогоднего показателя. Это связано с подорожанием комплектующих и готовых изделий. Стоимость телевизоров выросла на 16%, в среднем до 29 тыс. рублей. В связи с этим покупатели предпочитают приобретать доступные модели с той же диагональю. При этом 32% проданных телевизоров имеют диагональ свыше 45 дюймов.

На российском рынке телевизоров наблюдается смена лидеров. Китайские компании активно вытесняют LG и Samsung. По прогнозам, в будущем южнокорейским компаниям останется только 11% рынка. Крупнейшими производителями из Китая являются Haier, Xiaomi, Hisense и TCL.

Большую долю занимают собственные торговые марки, составляющие 20% рынка. Такой рост обусловлен способностью легко налаживать сборку устройств на российских и белорусских фабриках. Это обеспечивает появление качественных и доступных телевизоров, отвечающих запросам покупателей. Несмотря на выгодную стоимость, доля рынка таких устройств в стоимостном выражении в два раза ниже количественного, так как иначе они теряют свое главное преимущество.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / На Урале запустили производство препаратов для диагностики рака и его терапии

13.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Политические назначенцы

13.11 / Вселенский патриарх объявил концепцию ESG лживой бутафорией

13.11 / Врач назвала основные симптомы гастрита

13.11 / О диабетической стопе предупредил доктор Мясников

13.11 / Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября

13.11 / В МЭИ построят энергоустановку с «циклом Аллама»

13.11 / Членам движения чайлдфри предложили вступить в монашеские ордена по упрощённой процедуре

13.11 / Инопланетяне на два миллиарда лет впереди человечества

13.11 / 66-летняя Мадонна бросила 28-летнего любовника после бурной интрижки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика