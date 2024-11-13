Продажи телевизоров в России упали на 5 процентов

В первом полугодии 2024 года в РФ продали 5,7 млн телевизоров, что на 5% меньше прошлогоднего показателя. Это связано с подорожанием комплектующих и готовых изделий. Стоимость телевизоров выросла на 16%, в среднем до 29 тыс. рублей. В связи с этим покупатели предпочитают приобретать доступные модели с той же диагональю. При этом 32% проданных телевизоров имеют диагональ свыше 45 дюймов.

На российском рынке телевизоров наблюдается смена лидеров. Китайские компании активно вытесняют LG и Samsung. По прогнозам, в будущем южнокорейским компаниям останется только 11% рынка. Крупнейшими производителями из Китая являются Haier, Xiaomi, Hisense и TCL.

Большую долю занимают собственные торговые марки, составляющие 20% рынка. Такой рост обусловлен способностью легко налаживать сборку устройств на российских и белорусских фабриках. Это обеспечивает появление качественных и доступных телевизоров, отвечающих запросам покупателей. Несмотря на выгодную стоимость, доля рынка таких устройств в стоимостном выражении в два раза ниже количественного, так как иначе они теряют свое главное преимущество.