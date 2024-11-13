Врач назвала основные симптомы гастрита

Врач Лариса Габдулхакова сообщила, что гастрит – частое заболевание, затрагивающее и взрослых, и детей. Оно связано с воспалением стенок желудка, чаще слизистой. Гастрит подразделяется на острый, возникающий впервые, и хронический с длительным течением.

Среди провоцирующих факторов гастрита врач назвала курение, жевание жвачки на голодный желудок, алкоголь, неправильное питание, в том числе употребление горячей или холодной пищи, быструю еду, злоупотребление острыми закусками.

Габдулхакова перечислила симптомы гастрита: боль в верхней части живота с распиранием, резкая боль или колики под лопаткой, тошнота, снижение аппетита, изжога, кислая или горькая отрыжка, быстрое насыщение, тяжесть в желудке, неприятный привкус и запах изо рта.

Лечение гастрита предполагает корректировку рациона с исключением холодного, горячего, кофе, шоколада, острых специй, жирной и жареной пищи, фастфуда. Питание должно ускорять заживление слизистой желудка и защищать от воздействия кислого сока.