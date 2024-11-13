 

О диабетической стопе предупредил доктор Мясников

13.11.2024, 11:30, Разное
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Доктор Мясников, Александр Мясников, обеспокоен рисками появления диабетической стопы. По его мнению, она может привести к потере ноги или даже смерти.

Заведующая центром диабетической стопы, Анна Андреева, подчеркивает, что она является серьезной проблемой, требующей участия различных специалистов, включая сосудистых и гнойных хирургов, а также эндокринологов. При возникновении этого осложнения смертность больных от всех причин возрастает вдвое.

Появлению диабетической стопы способствует поражение нервной системы и нейропатия. Из-за потери чувствительности человек не замечает повреждений стопы, что быстро приводит к инфицированию и воспалению. Причем у диабетиков эти процессы стремительно развиваются.


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