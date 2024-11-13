В МЭИ построят энергоустановку с «циклом Аллама»

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Московский энергетический институт, известный как МЭИ, выбран в качестве научной площадки для возведения передовой энергоустановки, отличающейся нулевым уровнем вредных выбросов. В ее основе лежат расчеты Роднея Аллама — английского инженера, ученого, изобретателя «цикла Аллама» и лауреата Нобелевской премии.

Технология, известная как «цикл Аллама», обеспечивает генерацию энергии из углеводородных видов топлива без какого либо вреда для окружающей среды. Грубо говоря, после поступления в камеру сгорания газа, он под высоким давлением сжигается с кислородом, а получающийся в ходе реакции CO2 по замкнутому циклу идет обратно через особую турбину.

По словам главного эксперта МЭИ и академики РАН Сергея Алексеенко, который также занимает пост руководители Института теплофизики СО РАН, проект создания такой установки поддержан, его реализацию возглавит МЭИ, где он является главным экспертом. Причем речь идет об опытной установке, в которой было решено применять уголь, а не газ.

Здесь стоит отметить, что подобного рода энергоустановки в России еще не строились и в полноценном виде существуют лишь в американском Хьюстоне, но академик Алексеенко уверен, что технология с «циклом Аллама» к середине столетия будет распространена по всему миру.