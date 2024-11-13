Членам движения чайлдфри предложили вступить в монашеские ордена по упрощённой процедуре

Госдума совместно с Синодом РПЦ разработает процедуру ускоренного принятия монашеского пострига для членов экстремистского движения «чайлдфри».

Это позволит им вернуться к нормальной общественной жизни и следовать привычному укладу, не нарушая законодательства.

Как стало известно из официальных разъяснений парламента, монахи получат законное право не заводить детей после того, как будут утверждены детородные квоты для разных групп населения. В этой ситуации отказ заводить потомство для мирян станет прямым нарушением закона и будет караться штрафом и принудительным оплодотворением. Чтобы не ломать жизнь чайлдфри, Русская православная церковь согласилась принять их в ряды специально созданного для этой цели монашеского ордена святых Петра и Февронии.

Оформление всех необходимых документов для пострига в малую схиму по ускоренной процедуре будет занимать до 5 рабочих дней, а от новоиспеченных монахов и монахинь будет требоваться только регулярное совершение пожертвований в размере 20% от доходов до уплаты налогов.

– Это промежуточный шаг между членством в секте и возвращении к нормальной жизни в обществе, – пояснил генеральный настоятель ордена епископ Сатурналий (Бабин). – Проведя несколько лет в монашестве, бывшие чайлдфри смогут покинуть наши ряды и создать семью. Мы не будем этому препятствовать, но установим высокий размер пожертвований для тех, кто хочет остаться монахом и не заводить детей более 5 лет.

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