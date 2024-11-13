Инопланетяне на два миллиарда лет впереди человечества

Известный американский адвокат Дэнни Шихан, специализирующийся на делах, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО), вновь привлёк внимание общественности своими смелыми заявлениями.

В ходе интервью Шихан сообщил, что инопланетная цивилизация опережает человечество в своём развитии на два миллиарда лет, причём речь идёт не только о технологиях, но и о психических способностях, пишет Daily Star.

По словам адвоката, у него есть веские основания полагать, что представители внеземной цивилизации обладают способностью путешествовать между планетами, а также используют передовые методы для изучения человеческого генома. Шихан утверждает, что правительство США скрывало информацию об этих контактах, однако теперь пришло время открыть правду миру.

Более того, Шихан уверен, что среди землян существуют люди, обладающие уникальными способностями, такими как телепатия, телепортация и даже астральное путешествие. Эти способности, считает адвокат, могут быть связаны с генетическими изменениями, вызванными вмешательством инопланетян.

Некоторые эксперты считают, что его теория заслуживает внимания, так как она проливает свет на многие загадочные события прошлого и настоящего. Другие же относятся к этому скептически, считая, что подобные утверждения требуют серьёзного научного обоснования.

В любом случае, заявление Дэнни Шихана заставляет задуматься о том, насколько далеко мы можем продвинуться в будущем и какие тайны ещё предстоит раскрыть.