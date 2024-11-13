 

66-летняя Мадонна бросила 28-летнего любовника после бурной интрижки

13.11.2024, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По информации издания Daily Mail, пара прекратила свои отношения в конце октября, и причиной этому стали как разница в возрасте, так и возникшая ревность. Мадонна, которая на протяжении своей карьеры всегда привлекала внимание к своей личной жизни, теперь вновь оказалась в центре обсуждений.

Инсайдеры сообщают, что разница в возрасте стала значительным фактором в их отношениях. “Они были из разных эпох. Мадонна чувствовала, что Аким может смотреть на сторону, и это действительно происходило”, — поделился источник. Несмотря на все трудности, расставание прошло без конфликтов и взаимных упреков. Пара приняла решение о завершении отношений спокойно, осознав, что их связь исчерпала себя.

Мадонна пока не комментировала эти слухи и не делала официальных заявлений по поводу своего разрыва с Моррисом. Последний раз она делилась совместным фото с ним на Хэллоуин, что лишь подогрело интерес поклонников к их отношениям. В этом году их роман стал темой обсуждения, когда они начали появляться вместе на различных мероприятиях, вызывая интерес как у СМИ, так и у фанатов.

Несмотря на завершение этого этапа в ее жизни, певица продолжает оставаться иконой стиля и влияния в мире музыки. Мадонна всегда была известна своими смелыми решениями и способностью к самовыражению, что делает ее одной из самых ярких фигур шоу-бизнеса. Теперь она вновь открыта для новых знакомств и возможностей, продолжая искать свою любовь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / “Ястребы” в администрации Трампа – Рубио – госсекретарь, Вальц – советник по нацбезопасности

13.11 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 589 детей. Трое погибших в Кривом Роге 11 ноября

12.11 / Ольге Орловой – 47: вспоминаем малоизвестные факты из биографии певицы

12.11 / Трамп объявил, что послом в Израиле будет назначен Майк Хакаби

12.11 / Зеленский – в Курской области ВСУ противостоят 50000 российских солдат

12.11 / Внедорожник въехал в толпу в Чжухае накануне открытия авиашоу – десятки погибших

12.11 / Педиатра Надежду Буянову в Москве приговорили к 5,5 годам колонии за “фейки об армии РФ”

12.11 / В Лиссабоне напротив посольства РФ открыли памятник Алексею Навальному

12.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 993-й день войны

12.11 / В биографии Лиз Трасс утверждается, что она готовилась к применению Россией ядерного оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика