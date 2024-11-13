Рупор кремлевской пропаганды: Релокантам-русофобам запретят жить на заработки в России

Релокантам-русофобам запретят жить на заработки в России

Релокантам, сдающим недвижимость в России и "поливающим свою Родину помоями", будет проблематично жить на получаемые от аренды деньги, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram.

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"Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", — написал он.

Также Хинштейн уточнил, что творчество иноагентов никто запрещать не планирует, их песни останутся на стримингах, но получать деньги за прослушивания такие исполнители не должны.

Депутат напомнил, что на необходимость заняться этой ситуацией указал спикер Вячеслав Володин. Так, председатель Госдумы предложил ввести особый порядок выплаты гонораров и отчислений в России, которые иноагенты получают от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Они будут обязаны открыть специальный рублевый счет, куда будут зачисляться любые доходы от творческой деятельности.

https://ria.ru/20241111/khinshteyn-1983118261.html – цинк

Ранее суды РФ последовательно отказывали таким персонажам в снятии статуса иноагента, который мешает им зарабатывать в России.

На практике окалось, что удары рублем по этим персонажам оказались для них многократно болезненнее прочих государственных рестрикций и общественного остракизма.

В целом, лишение таких персонажей возможностей зарабатывать в России можно только приветствовать – пусть на Западе побираются.

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