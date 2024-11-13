 

Рупор кремлевской пропаганды: Релокантам-русофобам запретят жить на заработки в России

13.11.2024, 1:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Релокантам-русофобам запретят жить на заработки в России

Релокантам, сдающим недвижимость в России и "поливающим свою Родину помоями", будет проблематично жить на получаемые от аренды деньги, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram.
«
"Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", — написал он.

Также Хинштейн уточнил, что творчество иноагентов никто запрещать не планирует, их песни останутся на стримингах, но получать деньги за прослушивания такие исполнители не должны.
Депутат напомнил, что на необходимость заняться этой ситуацией указал спикер Вячеслав Володин. Так, председатель Госдумы предложил ввести особый порядок выплаты гонораров и отчислений в России, которые иноагенты получают от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Они будут обязаны открыть специальный рублевый счет, куда будут зачисляться любые доходы от творческой деятельности.

https://ria.ru/20241111/khinshteyn-1983118261.html – цинк

Ранее суды РФ последовательно отказывали таким персонажам в снятии статуса иноагента, который мешает им зарабатывать в России.
На практике окалось, что удары рублем по этим персонажам оказались для них многократно болезненнее прочих государственных рестрикций и общественного остракизма.
В целом, лишение таких персонажей возможностей зарабатывать в России можно только приветствовать – пусть на Западе побираются.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Как эффективно избавиться от дряблости рук в любом возрасте: советы по диете, образу жизни и лучшие упражнения

13.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Концепт истребителя 6-го поколения

12.11 / Мнение «аналитика»: О Трампе и завершении СВО… Победа будет Za нами?

12.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Запрещена пропаганда чайлдфри

12.11 / Какие модные стрижки осени и зимы надо обходить стороной дамам 55+, чтобы не добавить себе лет (и что лучше носить)

12.11 / Мнение: Про советскую классику и про воспитание смердяковых

12.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Подвиг сапера Алиева

12.11 / Минсельхоз отчитался об успешном завершении Столыпинской аграрной реформы

12.11 / Мнение: Китайская космическая станция, город мечты по-китайски и закупка китайцами солёных огурцов

12.11 / Рупор кремлевской пропаганды: “Буянова виновата сама”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика