Мнение «аналитика»: О Трампе и завершении СВО… Победа будет Za нами?

На два больших процесса сейчас приятно смотреть. Как избранный президент Дональд #Трамп формирует свою новую администрацию — тут по юго-западную сторону «поребрика» вспыхивают и мигом гаснут надежды, а непереизбранный президент Владимир #Зеленский готовится сдать всю Украину американскому бизнесу, кинув европейских партнёров. И как все западные лидеры просто подмётки рвут, переобуваясь на полном ходу: те, кто прежде говорили о рыжем чудовище, теперь наперегонки побежали поздравлять нового хозяина Белого дома, а потом на брифингах взахлёб расхваливать его человеческие качества, крепость рукопожатия и теплоту беседы.

Кажется, #Россия и тут осталась в стороне… Но — нет.

Всё это западное лицемерие, в которое успешно вписываются и «цеэуропейцы», мощно подтверждает один неоспоримый факт. Любая медиа-истерия существует ровно до тех пор, пока за неё хорошо платят. А как только западным журналистам перестали платить за страшилки о рыжем исчадии Ада, они быстро навострили перья в другую сторону. И приступили к написанию материалов о том, что Дональд Фредович совсем не такой уж плохой, зря на него наговаривали демократы, просто надо к нему пристальней присмотреться, команда опять же у него грамотная.

Похоже, прав Историк-алкоголик: «Ровно тоже самое будет после победы России. Все эти взвизги — мол, никогда не вернётся в ряды приличных государств, навеки страна-изгой, преступления без срока давности, платить и каяться веками. Это всё закончится ровно в день победы. И тут же обнаружатся… веские причины конфликта. Все дружно отметят аккуратность ведения боевых действий, общий гуманизм ВС РФ, невозможность представить мировую культуру без русской, решительную необходимость максимального вовлечения России в глобальную экономику». Быть может, дойдут и до того, что #Украина «сама виновата»: надо было выполнять Минские соглашения.

Всё это, вероятно, так и будет. Но только после победы России столь же полной, как и у Д.Ф. Трампа на этих выборах.

И только один маленький вопросик остаётся…

А что именно будет полной победой России?

Ваши мнения?

—