Какие модные стрижки осени и зимы надо обходить стороной дамам 55+, чтобы не добавить себе лет (и что лучше носить)

Если говорить о женщинах старше 55 лет, то нужно отметить, что их волосы, как правило, с годами теряют свою густоту. Это, а также утрата естественного блеска заставляют многих дам прибегать к радикальным мерам и очень коротко стричься, иногда они предпочитают оставлять большой объем. Однако такие стрижки лишь подчеркивают возрастные изменения волос.

По словам экспертов по волосам, с годами пряди становятся более тонкими. Поэтому важно искать стрижки, которые хотя и добавляют объема, но при этом не выглядят слишком пышными. Кроме того, следует учитывать форму лица. Стрижки, которые обрамляют и смягчают линии лица, могут стать отличным выбором.

Еще один важный аспект — это адаптивность. Выбирайте стрижку, которую легко поддерживать и которая не требует сложной укладки создания привлекательного образа. Идея состоит в том, чтобы упростить вашу жизнь, а не усложнять ее. Короткие стрижки в этом случае станут идеальным решением.

Какие короткие стрижки не подходят зрелым женщинам

Стрижки с чрезмерно коротким затылком, слишком короткая челка или прямые широкие пряди могут подчеркнуть морщины и придать лицу менее гладкий и менее стильный вид, что делает их нежелательными для женщин старше 55 лет.

Кроме того, объемные и круглые стрижки ассоциируются с прошлым и не соответствуют современным тенденциям.

Для зрелого возраста предпочтительны мягкие и сбалансированные прически, которые не создают ощущения старомодности и неестественности, а также не подчеркивают морщины и недостатки кожи. Важно, чтобы стрижка гармонировала с лицом и придавала свежий и молодой вид.

Какие стрижки подходят дамам за 55

Некоторые короткие стрижки имеют минусы, но для женщин старше 55 стилисты предлагают такие, которые их украшают. Это мягкие многослойные стрижки, такие как боб, придающие волосам подвижность и легкость.

Длинная боковая челка смягчает лоб и обрамляет лицо, создавая контролируемый объем и элегантность. Многослойность — лучший выбор для зрелых волос, обеспечивающий текстурированный объем и свежесть.

Вот пять модных коротких стрижек на осень и зиму 2024 года для женщин старше 55 лет. Они могут заметно преобразить зрелых дам, сделать их моложе на десять лет.

Пикси

Пикси — это стильный выбор для женщин старше 55 лет, особенно в сочетании с боковой челкой. Эта прическа предполагает короткие волосы по бокам и сзади и более длинные сверху, что создает эффект более объемной укладки. Она идеально подходит для лиц с мягкими чертами и помогает скрыть недостаток густоты волос. Особенно если носить ее с легкой небрежностью.

Если добавить боковую челку к этой непослушной и неструктурированной укладке, то, как объясняют эксперты по волосам, мы сможем смягчить линии лица и отвлечь внимание от кончиков, которые обычно выглядят взъерошенными. Это придаст прическе современный и свежий вид. А добавив немного длины к верхней части, мы получим контролируемый объем, который будет выглядеть уверенно и элегантно. Он идеально подчеркнет глаза и скулы.

Бикси

Этот универсальный микс пикси и классического боба — отличная стрижка, которая поможет придать объем именно там, где мы хотим. Как говорят стилисты, все дело в том, как вы структурируете прическу. При этом существует множество продуктов, которые творят чудеса при укладке. Например, сухие порошки с текстурой, которые не видны глазу, но придают волосам объем и позволяют контролировать завитки и общий вид прически.

Асимметричный боб

Это традиционная стрижка боб, но с отличительной особенностью — неравномерной длиной волос. Одна сторона здесь короче другой, что придает прическе динамичность, объем и стильный вид. Как утверждают специалисты, эта прическа является современным, универсальным и омолаживающим вариантом. Она подходит для любого возраста и хорошо смотрится на разных типах лица, особенно на овальных и в форме сердца.

Лохматая челка

Легкая и подвижная стрижка с челкой, зачесанной кончиками наружу, поможет создать более объемный и динамичный образ. Эта укладка особенно подойдет женщинам, которые хотят выглядеть моложе. Она идеально сбалансирует круглое лицо.

Укороченная стрижка «Баттерфляй»

Эта стрижка с длинными и объемными слоями дарит волосам подвижность и пышность, что делает их свежими и полными жизни. Она создает иллюзию более густых волос, что особенно актуально для тех, кто хочет скрыть возрастное истончение. Слои, расположенные в стратегически важных местах, обрамляют лицо, смягчая его линии и подчеркивая скулы.