Рупор кремлевской пропаганды: Подвиг сапера Алиева
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Сапер Алиев записал видео с позиции, которую защищал три недели
Опубликовано видео, записанное солдатом РФ из Дагестана Закарьей Алиевым. Он провел три недели на нейтральной полосе, в одиночку защищая отбитый у врага опорный пункт.
В результате от блиндажа осталась лишь груда брёвен, по пояс в которых стоял 28-летний российский разведчик-сапёр. Питался он все это время найденным на позиции луком. И злился на летавшие вокруг дроны. «Чего ты вжикаешь? Ты скинь мне чего-нибудь», – ворчал солдат.
Наконец, наши его обнаружили, сбросили продукты, а потом и эвакуировали. Сейчас Закарья Алиев в госпитале. Он сильно истощён, но
идет на поправку.
@wargonzo – цинк
Достоин государственной награды за мужество и стойкость.
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Источник: Colonel Cassad
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