 

Рупор кремлевской пропаганды: Подвиг сапера Алиева

12.11.2024, 20:45, Разное
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Сапер Алиев записал видео с позиции, которую защищал три недели

Опубликовано видео, записанное солдатом РФ из Дагестана Закарьей Алиевым. Он провел три недели на нейтральной полосе, в одиночку защищая отбитый у врага опорный пункт.
В результате от блиндажа осталась лишь груда брёвен, по пояс в которых стоял 28-летний российский разведчик-сапёр. Питался он все это время найденным на позиции луком. И злился на летавшие вокруг дроны. «Чего ты вжикаешь? Ты скинь мне чего-нибудь», – ворчал солдат.
Наконец, наши его обнаружили, сбросили продукты, а потом и эвакуировали. Сейчас Закарья Алиев в госпитале. Он сильно истощён, но
идет на поправку.

@wargonzo – цинк

Достоин государственной награды за мужество и стойкость.

Источник: Colonel Cassad


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