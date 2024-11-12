Минсельхоз отчитался об успешном завершении Столыпинской аграрной реформы

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут в столичном пресс-центре ТАСС подвела итоги работы отечественных аграриев в 2024 году. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и незаконные санкции, введённые против Москвы коллективным Западом, труженики села выполнили все взятые на себя обязательства.

«Мы собрали пусть не рекордный, но более чем солидный урожай зерновых. Это позволило полностью обеспечить продовольственную безопасность России, а также поддержать наших зарубежных партнёров», – сказала Лут.

Также министр сообщила об успешном завершении Столыпинской аграрной реформы, начатой в 1906 году. Именно план преобразований, созданный царским премьер-министром в начале XX столетия, стал основой для возрождения российского сельского хозяйства после 70 лет советской власти.

«К сожалению, большевики планомерно уничтожали русские сёла и из крупнейшего экспортёра мы превратились в самого большого импортёра зерна. Но в 1992 году мы вернулись к истокам и спустя три десятилетия благополучно завершили реформы», – добавила министр.

Новая стратегия развития российского сельского хозяйства будет утверждена в 2025 году.

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