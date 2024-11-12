 

Минсельхоз отчитался об успешном завершении Столыпинской аграрной реформы

12.11.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут в столичном пресс-центре ТАСС подвела итоги работы отечественных аграриев в 2024 году. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и незаконные санкции, введённые против Москвы коллективным Западом, труженики села выполнили все взятые на себя обязательства.

«Мы собрали пусть не рекордный, но более чем солидный урожай зерновых. Это позволило полностью обеспечить продовольственную безопасность России, а также поддержать наших зарубежных партнёров», – сказала Лут. 

Также министр сообщила об успешном завершении Столыпинской аграрной реформы, начатой в 1906 году. Именно план преобразований, созданный царским премьер-министром в начале XX столетия, стал основой для возрождения российского сельского хозяйства после 70 лет советской власти.

«К сожалению, большевики планомерно уничтожали русские сёла и из крупнейшего экспортёра мы превратились в самого большого импортёра зерна. Но в 1992 году мы вернулись к истокам и спустя три десятилетия благополучно завершили реформы», – добавила министр.

Новая стратегия развития российского сельского хозяйства будет утверждена в 2025 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Мнение: Китайская космическая станция, город мечты по-китайски и закупка китайцами солёных огурцов

12.11 / Рупор кремлевской пропаганды: “Буянова виновата сама”

12.11 / Что нужно знать перед покупкой «Бэтмобиля» за $3 миллиона

12.11 / Исследователи творчества Агаты Кристи: Эркюль Пуаро изначально задумывался как африканка из Конго

12.11 / Вредные продукты для здоровья глаз

12.11 / Вино признано полезным напитком для тех, кто достиг 60 лет без серьезных проблем со здоровьем

12.11 / Интеллектуальные игры, как пасьянс, сохраняют молодость мозга

12.11 / 4 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре

12.11 / В России разрабатывают грузовые БПЛА для нефтегазовых компаний

12.11 / Самолечение антибиотиками привело к анафилактическим шокам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика