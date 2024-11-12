Мнение: Китайская космическая станция, город мечты по-китайски и закупка китайцами солёных огурцов

1. Китай показал миру интерьер своей космической станции. Просторные коридоры, много свободного пространства — именно так и должен выглядеть правильный космический корабль (ссылка):



Астронавты из Китая впервые провели подробный тур по внутреннему устройству орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж «Шэньчжоу-18» продемонстрировал жилые и рабочие зоны станции на видео высокого качества.

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Место с кроватью напоминает капсульный отель. В каждой «комнате» имеется иллюминатор. Из него открывается отличный вид на Землю из космоса. Также здесь есть место для физических упражнений и воздушный шлюз, используемый для доставки грузов.

Впечатляет — последний раз нечто подобное я видел в Колл оф Дьюти Гостс, игре-прогнозе от 2013 года (видео, с отметки 4:10). По цене и по размеру китайская станция пока что в разы уступает устаревающей МКС. По пропагандистскому эффекту — а это главное, для чего нужны околоземные космические станции в 2024 году — сильно превосходит.

2. Читатели пишут, что больше всего на город их мечты похож район Башен Хуагоюань в китайском Гуйяне (видео). Хотели бы вы жить в таком месте? Если да, то на каком этаже?

3. Русская еда вызывает у китайцев горячий интерес, так как справедливо считается не только качественной и натуральной, но и вкусной. Цитирую, например (ссылка):

Представители подмосковной компании «Смарт» посетили осеннюю сессию Кантонской ярмарки в Гуанчжоу, где продали более трёх тысяч банок соленых огурцов общей стоимостью порядка 1 млн руб…

Честь Подмосковья на китайской ярмарке защищали два производителя косметических средств «Твинс Тэк» и «Гера Груп», которые выпускают свою продукцию в Ленинском и Королеве соответственно, а также компания-изготовитель маринованных солений «Смарт» из Долгопрудного. Последней удалось организовать встречу с местным блогером, чтобы сделать рекламу продукции. За 10 минут его стриминга в соцсети компания продала 3,4 тыс. банок огурцов.

Это мероприятие является одним из крупнейших в мире торгово-выставочных фестивалей. Ежегодно на него съезжаются более 1 млн посетителей из разных стран.