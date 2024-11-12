 

Рупор кремлевской пропаганды: “Буянова виновата сама”

12.11.2024, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Буянова виновата сама"

Тушинский районный суд приговорил 68-летнюю Надежду Буянову к пяти с половиной годам по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РБК. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Прокурор требовал для нее шесть лет лишения свободы.
После оглашения срока наказания присутствующие в зале слушатели прервали чтение приговора криками «позор».
«Мы, конечно же, будем его обжаловать», — сказал РБК адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

Как развивалось дело Буяновой
Возбудить и расследовать дело московского педиатра потребовал 2 февраля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он сослался на сообщения СМИ, согласно которым врач одной из московских поликлиник, узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне специальной военной операции, «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Его заявление последовало после появления в телеграм-каналах видео, на котором мать мальчика Анастасия Акиньшина заявила, что Буянова на приеме назвала погибшего отца ребенка законной «целью для Украины» и сказала, что «Россия виновата сама». Врач отрицала, что говорила такие слова. После приема у Буяновой Акиньшина подала заявление в полицию.

3 февраля Буяновой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России), максимальное наказание по которой — штраф до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Следствие ходатайствовало об аресте врача, но Тушинский районный суд решил не заключать ее под стражу, а избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Что нужно знать перед покупкой «Бэтмобиля» за $3 миллиона

12.11 / Исследователи творчества Агаты Кристи: Эркюль Пуаро изначально задумывался как африканка из Конго

12.11 / Вредные продукты для здоровья глаз

12.11 / Вино признано полезным напитком для тех, кто достиг 60 лет без серьезных проблем со здоровьем

12.11 / Интеллектуальные игры, как пасьянс, сохраняют молодость мозга

12.11 / 4 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре

12.11 / В России разрабатывают грузовые БПЛА для нефтегазовых компаний

12.11 / Самолечение антибиотиками привело к анафилактическим шокам

12.11 / Эндокринолог Александра Звенигородская подчеркнула опасность частого употребления фруктозы для здоровья

12.11 / Кардиолога Екатерина Гергесова назвала признаки инфаркта до 40 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика