Рупор кремлевской пропаганды: “Буянова виновата сама”

"Буянова виновата сама"

Тушинский районный суд приговорил 68-летнюю Надежду Буянову к пяти с половиной годам по делу о распространении фейков об армии, передает корреспондент РБК. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Прокурор требовал для нее шесть лет лишения свободы.

После оглашения срока наказания присутствующие в зале слушатели прервали чтение приговора криками «позор».

«Мы, конечно же, будем его обжаловать», — сказал РБК адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

Как развивалось дело Буяновой

Возбудить и расследовать дело московского педиатра потребовал 2 февраля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он сослался на сообщения СМИ, согласно которым врач одной из московских поликлиник, узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне специальной военной операции, «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Его заявление последовало после появления в телеграм-каналах видео, на котором мать мальчика Анастасия Акиньшина заявила, что Буянова на приеме назвала погибшего отца ребенка законной «целью для Украины» и сказала, что «Россия виновата сама». Врач отрицала, что говорила такие слова. После приема у Буяновой Акиньшина подала заявление в полицию.

3 февраля Буяновой предъявили обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России), максимальное наказание по которой — штраф до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Следствие ходатайствовало об аресте врача, но Тушинский районный суд решил не заключать ее под стражу, а избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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