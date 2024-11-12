Интеллектуальные игры, как пасьянс, сохраняют молодость мозга

Доктор медицинских наук Зухра Павлова отмечает, что пасьянсы и другие игры, требующие интеллектуальной нагрузки, замедляют старение мозга. Это связано с тем, что они тренируют когнитивные функции, сохраняя скорость реакции, координацию, внимание и память.

Согласно исследованиям, увлеченные такими играми пожилые люди демонстрируют не только острые мыслительные способности, но и социальную активность. Общение с другими людьми играет важную роль в профилактике деменции, как подчёркивает Павлова.

Эффект от занятий интеллектуальными играми заметен, если играть хотя бы три раза в неделю. Помимо пасьянса, к таким играм относятся кроссворды, судоку, шахматы, шашки и тетрис. Они также помогают улучшить память, внимание и логическое мышление, сохраняя молодость мозга и продлевая жизнь.