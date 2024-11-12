В России разрабатывают грузовые БПЛА для нефтегазовых компаний

Специалисты российской компании с говорящим названием «Летающие грузовики», входящей в кластер «Аэронет» из состава НТИ, активно ведут разработку новейших тяжелых беспилотников с вертикальными взлетом и посадкой.

Данные БПЛА, которые будут иметь грузоподъемность порядка 750 кг и максимальную дальность работы до 700 км, предназначены для транспортировки грузов на нефтяные месторождения и удаленные районы с возможностью действия даже в сложных метеорологических условиях.

Сейчас идут работы над двумя БПЛА этого класса — это WingedBull 01XS, способный нести полезную нагрузку массой до 250 кг и WingedBull 01XL с грузоподъемностью до 750 кг. Оба аппарата способны достигать скорости полета до 400 км/ч и действовать на расстояниях около 700 км.

Рабочая температура WingedBull 01XS и WingedBull 01XL находится в пределах от –55°C до +45°C, в основе их корпусов лежат гексагональные панели, относящиеся к типу «композитных сэндвичей», а топливом для данных БПЛА служит бензин марки Аи-95.

При этом WingedBull 01XS имеет силовую установку, включающую два комбинированных ДВС, а на WingedBull 01XL она включает газотурбинный двигатель, дополненный шестью электродвигателями.

На начальном этапе грузовые беспилотники от «Летающих грузовиков» будут направляться в нефтегазовую отрасль и на горнодобывающие предприятия, о чем уже достигнут ряд договоренностей. Позднее компания планирует появится на рынке доставки товаров.

Первые серийные образцы беспилотников семейства WingedBull должны появиться к концу 2025 года, а уже к 2030 году компания планирует ежегодно выпускать порядка 150 единиц своих грузовых БПЛА.