Самолечение антибиотиками привело к анафилактическим шокам

Россияне часто принимают антибиотики самостоятельно, не согласовывая это с врачами. Специалисты предупредили о рисках подобного самолечения. Так, бесконтрольный прием антибиотиков может спровоцировать анафилактический шок, заявил Алексей Карзин из Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России.

Самостоятельное использование антибиотиков может также нарушить микрофлору кишечника, что чревато воспалением и образованием сквозного дефекта стенки. Еще одна распространенная ошибка — прием антибиотиков при вирусных инфекциях, например, при гриппе.

Антибиотики также могут взаимодействовать с другими лекарствами, усиливая или ослабляя их действие. Кроме того, их бесконтрольное использование способствует развитию резистентности к этим препаратам, отметила фармаколог Надежда Гультяева.

Эксперты подчеркивают, что назначение антибиотиков должно основываться на специальных тестах, чтобы подобрать наиболее подходящий препарат. Поэтому прием антибиотиков и схема их использования должны определяться врачом, что снижает риск побочных эффектов, в том числе и наиболее опасных.