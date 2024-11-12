Эндокринолог Александра Звенигородская подчеркнула опасность частого употребления фруктозы для здоровья

Эндокринолог Александра Звенигородская подчеркнула опасность частого употребления фруктозы для здоровья. Она напомнила, что фруктоза – быстрый углевод, подобный глюкозе. Ее присутствие в газированных напитках, мороженом, сладостях и якобы безсахарных продуктах связывают с риском ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фруктоза содержится и в фруктах, но там она смягчается водой, витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Поэтому фрукты рекомендуют употреблять ограниченно, особенно сладкие и натощак.

Эксперт отметила, что фруктоза не является здоровой альтернативой сахару. Она не видит смысла в полном исключении сахара из рациона, если отсутствует сахарный диабет.