 

Кардиолога Екатерина Гергесова назвала признаки инфаркта до 40 лет

12.11.2024, 15:40, Разное
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Недавние исследования показали, что сердечные приступы все чаще случаются у людей до 40 лет. По словам врача-кардиолога Екатерины Гергесовой, до 10 процентов инфарктов происходят у этой возрастной группы.

Врач отметила, что курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни способствуют “омоложению” инфарктов. Повышенный уровень сахара и холестерина в крови, а также лишний вес повреждают артерии и сердечную мышцу.

Гергесова подчеркнула важность регулярных медицинских осмотров, даже при отсутствии жалоб. Однако, при появлении тревожных симптомов, таких как одышка, боли в груди, отечность, повышенная усталость, онемение рук или ног и нерегулярное сердцебиение, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Врач также добавила, что стресс является серьезным фактором риска развития сердечных заболеваний у молодых людей. Он повышает артериальное давление и провоцирует воспаление сосудов.


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