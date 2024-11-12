 

Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы “Миссия невыполнима” с Томом Крузом

12.11.2024, 15:35, Новости дня
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Картина обещает стать одним из самых масштабных проектов в истории кино, с бюджетом, достигшим впечатляющих $400 миллионов. Сюжет восьмого фильма продолжает историю Итана Ханта, которого вновь сыграет Том Круз.

В центре внимания оказывается искусственный интеллект под названием “Сущность”, обладающий уникальной способностью предугадывать действия героя. Эта угроза ставит Итана перед новыми вызовами, заставляя его использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы справиться с противником, который всегда на шаг впереди.

Режиссером картины вновь выступил Кристофер МакКуорри, который уже зарекомендовал себя в предыдущих частях франшизы. Он привнес в проект свой уникальный стиль и видение, что делает фильм еще более ожидаемым. В актерском составе можно увидеть множество знакомых лиц, включая Ханну Уоддингэм, Хейли Этвелл, Холта Маккэллани, Джанет Мактир и Ванессу Кирби. Также вернутся Саймон Пегг и Пом Клементьефф, что добавляет дополнительный интерес к картине.

Изначально планировалось, что “Миссия невыполнима 8” выйдет на экраны в июне 2024 года, но релиз перенесли на 23 мая 2025 года. Это решение стало неожиданным для многих фанатов, однако такая задержка может обеспечить более качественный финальный продукт. Кроме того, стало известно, что Paramount намерена представить свой блокбастер на 78-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 13 по 24 мая 2025 года. Это станет отличной возможностью для фильма получить международное признание еще до его официального выхода.


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