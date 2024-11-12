 

Школьным учителям запретили ставить двойки из-за «травмирующего воздействия» на детей

12.11.2024, 15:33, Разное
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Приказом министра просвещения от 23.10.2024 №1487/24 педагогам общеобразовательных учреждений запретили применять оценку «неудовлетворительно» (2 балла) для определения уровня знаний и воздействия на учащихся.

Мотивом для принятия чиновниками такого решения стали результаты исследования Всероссийской ассоциации школьных психологов, согласно которым большинство респондентов назвали «двойки» травмирующим инструментом педагогического насилия и демотиватором для дальнейшего изучения дисциплин.

– Вот взять хотя бы контрольную по математике или диктант: пусть учащийся не доказал теорему, сделал неправильные вычисления или написал все слова с ошибками, но он же старался. Ему ставят низкий балл. Разве это справедливо? Где банальный гуманизм? – возмутилась методист Минпросвещения Ирина Соловьёва.

В качестве альтернативы «двойкам» министерство разработало систему позитивной демотивации. Теперь, если ученик не знает материал, учитель должен похвалить его за нестандартный подход к незнанию и поставить оценку «перспективно недопонимающий».

Для облегчения работы учителей по заказу Минпросвещения издадут 5 млн брошюр «1001 способ похвалить двоечника». В них собраны такие формулировки как «мастер художественного мо

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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