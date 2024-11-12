 

Популярные продукты вызывают воспаления

12.11.2024, 14:00, Разное
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Диетолог Михаил Гинзбург выявил продукты, провоцирующие воспалительные процессы в организме.

К ним относятся продукты с сахаром, что повышает риски заболеваний ЖКТ, активирующих воспаление. Гликемические продукты (белый хлеб, рис, картофель), быстро повышающие уровень сахара в крови, также вредны. Трансжиры в маргарине, кондитерских и хлебобулочных изделиях, фастфуде и жареных продуктах усугубляют ситуацию.

Красное и переработанное мясо, содержащее много насыщенного жира, также провоцирует воспаления. Избыток ненасыщенных жиров (подсолнечное, соевое, кукурузное масла) тоже вреден, особенно для организма.

Постоянное воспаление увеличивает риски развития атеросклероза, рака, диабета, ишемической болезни сердца и системной красной волчанки.


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