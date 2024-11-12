 

68-летний художник Никас Сафронов готовится стать отцом

12.11.2024, 13:55, Разное
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Это известие стало настоящей сенсацией, учитывая его возраст и уже имеющееся потомство. Сафронов выразил надежду, что сможет воспитать наследника, который продолжит его творческое дело. “Внуков у меня нет, и я готов сосредоточиться на своих будущих детях. Я, наверное, пропустил тот замечательный этап, когда можно было бы проводить время с детьми, водить их на занятия и передавать им свой опыт”, — поделился художник в интервью.

Сафронов подчеркнул, что мечтает о создании профессиональной семейной династии. Он привел в пример своих прадеда и деда, которые служили священниками, однако сам и его отец выбрали другой путь. В своих размышлениях Никас отметил, что у него уже есть девушка, готовая подарить ему ребенка, но его активный образ жизни пока мешает этому. Художник работает по ночам, много путешествует по выставкам и занимается общественной деятельностью.

“Если у меня появится ребенок, мне придется изменить свой привычный ритм жизни и полностью сосредоточиться на воспитании сына или дочери. Я это осознаю”, — отметил он. Пример таких известных личностей, как Олег Табаков и Сергей Шакуров, вдохновляет Никаса на принятие решения о новом отцовстве в зрелом возрасте.

Стоит отметить, что у Сафронова уже есть шестеро детей, но лишь один из них был рожден в официальном браке. Воспитанием своих наследников он занимался не так активно, как хотелось бы. В недавнем интервью художник также рассказал о своем сыне Луке Затравкине, который начал борьбу с лишним весом и добился значительных результатов, сбросив почти половину своего веса.


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