Эндокринолог развеяла миф о связи сладостей с диабетом

Эндокринолог Алиса Тюгаева заявила, что распространенное мнение о провоцировании сахарного диабета сладостями является заблуждением. Развитие диабета второго типа, наиболее распространенного, вызвано метаболическими изменениями, которые снижают восприимчивость организма к гормону инсулину.

Эти изменения могут быть спровоцированы избыточным жироотложением, не связанным с употреблением сладкого. Диабет первого типа, при котором поджелудочная железа прекращает вырабатывать инсулин, также не связан с потреблением сладкого. Алиса Тюгаева объясняет, что ассоциация между диабетом и сладостями обусловлена рекомендациями исключить сахар из рациона людей, страдающих этим заболеванием.