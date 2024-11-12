 

Эндокринолог развеяла миф о связи сладостей с диабетом

12.11.2024, 12:20, Разное
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Эндокринолог Алиса Тюгаева заявила, что распространенное мнение о провоцировании сахарного диабета сладостями является заблуждением. Развитие диабета второго типа, наиболее распространенного, вызвано метаболическими изменениями, которые снижают восприимчивость организма к гормону инсулину.

Эти изменения могут быть спровоцированы избыточным жироотложением, не связанным с употреблением сладкого. Диабет первого типа, при котором поджелудочная железа прекращает вырабатывать инсулин, также не связан с потреблением сладкого. Алиса Тюгаева объясняет, что ассоциация между диабетом и сладостями обусловлена рекомендациями исключить сахар из рациона людей, страдающих этим заболеванием.


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