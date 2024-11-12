 

Выяснили главную причину недугов печени

12.11.2024, 12:20, Разное
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Неалкогольная жировая болезнь печени стала основной причиной проблем с органом. К такому нарушению, когда в печени накапливается слишком много жира, приводит неправильный рацион, ожирение, малоподвижность, курение и чрезмерный прием лекарств.

При этом чаще всего к жировым отложениям в печени ведет общее ожирение, которое связано с перееданием и несбалансированным питанием. 99% людей с избыточной массой тела имеют трудности с печенью. Кроме того, это распространенная проблема больных сахарным диабетом и метаболическим синдромом. Врач подчеркнула, что лишний жир в печени вреден и разрушает этот орган, вызывая воспаления и стеатогепатит, а также фиброз, приводящий к рубцеванию. Тем самым растет риск развития цирроза. Во избежание таких последствий необходимо контролировать вес и соблюдать здоровую диету.


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