Выяснили главную причину недугов печени

Неалкогольная жировая болезнь печени стала основной причиной проблем с органом. К такому нарушению, когда в печени накапливается слишком много жира, приводит неправильный рацион, ожирение, малоподвижность, курение и чрезмерный прием лекарств.

При этом чаще всего к жировым отложениям в печени ведет общее ожирение, которое связано с перееданием и несбалансированным питанием. 99% людей с избыточной массой тела имеют трудности с печенью. Кроме того, это распространенная проблема больных сахарным диабетом и метаболическим синдромом. Врач подчеркнула, что лишний жир в печени вреден и разрушает этот орган, вызывая воспаления и стеатогепатит, а также фиброз, приводящий к рубцеванию. Тем самым растет риск развития цирроза. Во избежание таких последствий необходимо контролировать вес и соблюдать здоровую диету.