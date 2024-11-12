 

Влияние стресса на здоровье глаз

12.11.2024, 12:20, Разное
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Стресс негативно влияет не только на эмоциональное и психологическое состояние человека, но и на его физическое здоровье, в том числе на зрение. Это происходит из-за изменений гормонального фона, активной работы симпатической нервной системы, сосудистых и мышечных спазмов, которые являются естественной реакцией организма на стрессовую ситуацию.

Арпине Адамян, врач-офтальмолог, сообщила, что стресс может вызвать различные нарушения в работе глаз. Самыми распространенными симптомами являются:

– появление мушек, искр и пятен в поле зрения;
– частое моргание;
– светобоязнь;
– слезотечение;
– снижение остроты зрения.

Эти нарушения возникают из-за спазма артерий и снижения содержания кислорода в организме на фоне стресса. Наиболее серьезным нарушением зрения при стрессе является острая центральная серозная хориоретинопатия, которая характеризуется отеком сетчатки и появлением пятна перед глазами, что резко снижает качество зрения.

Если наблюдаются подобные симптомы, врач-офтальмолог Арпине Адамян рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту.


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