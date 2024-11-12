 

Очки AirCaps подскажут людям с нарушениями слуха, о чем говорят окружающие

12.11.2024, 11:45, Разное
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Шумная среда представляет собой серьезную проблему для людей с нарушениями слуха, затрудняя их способность различать речь конкретного собеседника. Для решения этой проблемы студент-программист Корнельского университета Нирбхай Наранг разработал очки AirCaps. Внешне они напоминают традиционные очки в толстой оправе и подключаются к смартфону через Bluetooth.

Микрофон телефона фиксирует речь собеседника, находящегося рядом с пользователем. Затем включается алгоритм преобразования речи в текст на основе искусственного интеллекта. Он транслирует произносимые слова в текст, который проецируется на внутреннюю поверхность линз очков. При этом он также отображается на экране телефона.

Сейчас приложение распознает английский, испанский, французский, итальянский, китайский, немецкий и португальский языки. Технические термины, сленг или другие слова, отсутствующие в текущем словаре приложения, могут быть добавлены пользователями в ручном режиме.

Очки AirCaps пока доступны для покупки только жителям США через сайт компании. Стартовая цена составляет 699 долларов. Продажи очков стартуют в течение полутора-двух месяцев. Абонентская плата 49 долларов/месяц открывает доступ к системе преобразования речи в текст в автономном режиме. Также можно пользоваться онлайн-сервисом по цене 2 доллара/час по мере необходимости.Источник &#8212 AirCaps


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