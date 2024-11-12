Александр Энберт подарил жене великолепный дом

Осенью этого года в семье Александра и Алеси Энберт произошло радостное событие — Алеся родила им дочь, которую назвали Мишель.

Фанаты отметили, что спортсмен светился от счастья после прибавления. В честь этого события фигурист решил сделать своей любимой супруге роскошный подарок, не скупясь на средства.

Александр приобрёл новый дом для Алеси. Об этом стало известно из её микроблога, где она подчеркнула, что это был подарок на рождение их второго ребёнка. Она добавила, что эта покупка для них — заветная и долгожданная, так как путь к приобретению такого жилья занял несколько лет.

Стоит напомнить, что Александр Энберт и его супруга выбрали необычное имя для своей первой дочери.