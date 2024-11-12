 

Филипп Киркоров признался о трудностях с Аллой-Викторией

12.11.2024, 9:00, Разное
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Филипп Киркоров испытывает безграничную любовь к своим детям — сыну Мартину и дочери Алле-Виктории. Тем не менее, методы воспитания звёздного отца подвергаются критике, так как он почти не устанавливает запретов для своих детей.

Поклонники заметили, что Алла-Виктория иногда проявляет поведение, характерное для сильно избалованного ребёнка. Как пишет журнал «7дней», сам Киркоров также выражает недовольство сложным характером своей повзрослевшей дочери.

Филипп Бедросович расстроен тем, что девочка сосредоточена на развлечениях, игнорируя учёбу. Она обладает талантом манипуляции: как только что-то идёт не так, Алла-Виктория немедленно начинает плакать. Киркоров отмечает, что с сыном в этом аспекте гораздо легче. В то же время он осознаёт, откуда у Аллы-Виктории взялся её сложный характер, ведь она, прежде всего, унаследовала его от отца.


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