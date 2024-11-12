 

Средняя стоимость ПК в России снизилась на 16%

12.11.2024, 9:00, Разное
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За девять месяцев 2024 года средняя розничная цена настольных ПК в РФ показала снижение на 16% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Самыми популярными брендами стали iRu, MSI и Acer.

Спрос по брендам распределился следующим образом: на долю российских пришлось 46,8%, из них наиболее востребованными стали iRu, Depo и ICL. Цена комплектующих для сборки компьютера понизилась на 4,3 тыс. руб., и составила 128,9 тыс. руб. Готовые ПК стоят в среднем 73,4 тыс. руб.

Такое изменение цен эксперты объясняют переизбытком элементов для компьютера, которые ввозятся по параллельному импорту, и конкуренцией между дистрибьюторами. Покупатели в основном берут готовые устройства для офисов, поэтому они дешевле, чем комплектующие для сборки.

Снижение средней стоимости в интернет-магазинах «Ситилинк» за первые три квартала текущего года зафиксировано на уровне 4% по сравнению с 2023 годом. При этом товарооборот в деньгах увеличился на 13%, а по количеству покупок — на 16%.


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