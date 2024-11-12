Мнение «аналитика»: О дерзком ударе России на Восточном фланге… Снова «За три дня»?

Пока все спали…

Обманув бдительность противника и скрытно задействовав союзника, российские войска совершили дерзкий фланговый манёвр. Ни #Украина, ни поддерживающий её блок #НАТО к такому оказались не готовы. Что ж, в игру на повышение ставок можно играть вдвоём и даже втроём. Всё в рамках модной концепции «эскалации для деэскалации». Или «деэскалации через эскалацию».

Речь не о набившем оскомину «ядерном шантаже»… кстати, на днях украинский президент Владимир #Зеленский активно включился в этот процесс очередным заявлением о необходимости ЯО для «защиты» Украины. И даже не о северных корейцах, якобы замеченных где-то в РФ.

Американские генералы Филипп Бридлав и Бен Ходжес совместно с «Центром военных действий нового поколения» пришли к выводу, что российская атака на Восточный фланг НАТО в лице стран Балтии была бы весьма успешной и поставила бы Альянс перед новым непростым выбором. Конечно, с учётом нового военного опыта речь уже не идёт о «Риге за три дня». Более реалистичный срок — за десять дней.

Именно столько времени, по оценкам «игроков», может пройти до того, как несколько стран НАТО задействуют Статью 5 и поспешат на подмогу странам Балтии, подвергшимся нападению «Красной машины». А за этот период #Россия успеет многое. Например, войти в Латвию, как нож в масло, и пройти её всю, чтобы дальше атаковать Литву.

По сценарию, который рассматривали отставные натовские военные, Россия наносит одновременный удар по Латвии из Новгородской области, а по Литве — из Беларуси и Калининграда. Латвия покорена, а литовские войска и их союзники вынуждены повсеместно отступать. Но тут немецкий танковый батальон, дислоцированный в стране, совершает блестящий военный манёвр…

Американцы не могут без хэппи-энда, а потому 44 немецких «Леопарда» при поддержке с воздуха «громят» целую российскую дивизию и останавливают её продвижение на севере Литвы. То, что в ходе украинского контрнаступа эти потомки «Тигров» и «Пантер» сами оказались битыми, натовских военных не смутил. По их расчётам, в ходе десятидневного сражения защитники Литвы потеряли бы 17 танков, 145 бронемашин и 3650 солдат. Потери России были бы в разы выше: 411 танков, 1019 бронемашин и 11420 погибших. Но даже в таком суперуспешном сценарии Литва была бы «опустошена и частично оккупирована» менее чем через две недели тяжелых боёв, подчёркивает раскрывший эти тайные замыслы обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Зачем бы России понадобилась эта «самоубийственная атака»? Ну, например, затем, чтобы оставить Североатлантический альянс перед трудным выбором — помогать ли Украине, либо своим балтийским «микрочленам». Ведь дальше их придётся как-то освобождать, а это и долго, и дорого.

Такая вот новая родилась «страшилка»…

Похоже, Европу всё-таки толкают к войне с Россией?

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