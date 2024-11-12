Мнение: Нефтянку своруют у всех сразу

Москва разрабатывает план по объединению крупнейших нефтяных компаний в одну, узнала The Wall Street Journal. Один из обсуждаемых сценариев предполагает, что государственная корпорация «Роснефть» поглотит дочернюю структуру «Газпрома» — «Газпром нефть», а также «Лукойл», утверждают источники, знакомые с ходом переговоров.

Ну, схлопывание российской экономики продолжается. Объявлено о планах Роснефти по слиянию Роснефти, Газпромнефти и Лукойла. То есть фактически в России намереваются воссоздать советское “Министерство нефтяной промышленности”, и снова собрать всю “нефтянку” в госсобственность. Допрыгались. Стоило ли начиная с 1991 года всю российскую нефть дробить и приватизировать, проводить чековые аукционы, потом залоговые аукционы, создавать мощные частные компании, чьи акции крутились на всех мировых фондовых биржах – чтобы в итоге всё завершить пшиком в виде всё того же Министерства? Впрочем, таким же пшиком завершились почти все начинания “эпохи перемен” после 1985 года – права человека, свободы, выборы, партии, реформы… Страна все последние 15 лет судорожно пытается принять прежний вид унылого совка, отречься от всех прежних “мечт” превратиться из прежней лягушки в какую-то другую прекрасную птицу. Опять строим из себя СССР – “лидера глобального Юга”, предводителя всех негров на планете. Правда, сами негры об этом еще не в курсе.

В целом, происходит то, о чем еще лет 5 назад, по мере разрастания экономического кризиса в РФ, говорили эксперты (и я в этом блоге). По мере того, как усыхает “пирог”, отечественные хищники, обсидевшие все ресурсы страны, станут все более отчаянно драться друг с другом за более-менее сочные куски. Теперь вот дело дошло до одного из самых несомненных в плане ценности ресуров – нефти. Всё собирают в один мешок, с надписью “Кремль”. Монополизация на марше. Путин добился того, чего хотел, и сожрал почти всю российскую “нефтянку”. Сначала он отожрал у ловкача из Минфина 90х авантюриста Вавилова компанию “Северная нефть”, взял ее в “государственные”, под это дело крохотную Севнефть переименовал в Роснефть. Потом обвинил ЮКОС в “неуплате налогов” и под это дело слил ЮКОС с переименнованной Севнефтью – получилась Роснефть. Потом начал давить на Бритиш Петролеум, и за передачу англичанам 25% самой Роснефти получил у них ТНК – “Тюменскую нефтяную кампанию”, и влил ее тоже в Роснефть. Чтобы расплатиться с BP, назанимал кучу денег у китайцев. Параллельно Путин покупает в госсобственность Сибнефть у Абрамовича – через Газпром – за 13 млрд. долл. Сибнефть переименовывают в Газпромнефть. Теперь вот Путин отбирает бывшую Сибнефть у Газпрома и тоже вливает ее в Роснефть. Лихо!

По слухам, впрочем, в свое время 13 млрд. долл. за Сибнефть Путин-Россия заплатили не какому-то там прощелыге Абрамовичу, а в его лице обычного номинала – непосредственно всё той же Англии. Именно поэтому пришлось отдавать полную сумму, “без дураков”. А Абрамовичу за это разрешили еще лишних 10 лет порулить его любимым Челси.

Нет сомнений, что народ станет в очередной раз кидать чепчики в воздух и славить своего Великого Вождя и Нацлидера. Ты подумай – не щадя никаких миллиардов, СОБРАЛ всю советскую нефть “обратно”… народу. Народ так и будет думать, нет сомнений, что это – ему. Правда, в этом “советском достоянии” будет теперь “чужая часть” 25% у Великобританцев, но это ж – понятно: “богу – богово”.

Ну и, конечно, бросается в глаза некая зияющая ДЫРА во всем этом “консодированном советском достоянии”: в Роснефть теперь собран “обратно” и ЮКОС, и Сиданко, и Славнефть, и Лукойл, и Северная нефть, и Сибнефть – всё засосало назад, в советскую складчину, кроме… кто вспомнит? Конечно, Сургутнефтегаза. “Самая закрытая НК в России”, которая все свои деньги хранит в кэше”. Никуда не вкладывает, деньги просто лежат на счетах. Что твой Баффет. По давним слухам, “Сургут” еще во время первых разборок отошел лично Путину – и он его бережет. Это такой “личный НЗ”. У “Сургут” в наличных чуть ли не 10 млрд. долл. США, это такая “заначка”. Поэтому СНГ, надо понимать, ни в какую Роснефть не вольют. Он так и будет стоять гордой скалой-одиночкой, непокоренной и никуда не влитой, поскольку его в свое время захватил лично “Папа”.