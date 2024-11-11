Мнение: Прибыль трудящимся не нужна: наглядная иллюстрация

Коммунисты злятся на предпринимателей, так как у коммунистов очень короткий горизонт планирования, логика как у стрекозы. Предприниматель получает прибыль по одной простой причине — потому что ранее он потратился, вложил работу или деньги.

Лендлорд стрижёт каждый месяц арендную плату, так как за несколько лет до того он купил квартиру, отдав застройщику 300 арендных плат. Застройщик получил доход от продажи квартиры лендлорду, так как застройщик сначала заплатил за землю, за проект и за кирпичи, а потом платил зарплаты строителям и налоги. Владелец кирпичного завода получил у застройщика деньги за кирпичи, так как ранее он заплатил за глину, оборудование, электричество и так далее.

У коммуниста горизонт планирования — как у рыбки гуппи, с той только разницей, что рыбка гуппи в принципе ничего не помнит, а коммунист помнит, но обесценивает.

— Проклятый лендлорд! Ты должен пустить меня жить в квартиру бесплатно! Почему ты наживаешься на рабочем классе?

— Во-первых, товарищ агитатор, что-то я мозолей у вас на руках не вижу. Во-вторых, я много и тяжело работал, чтобы купить эту квартиру.

— Мне плевать, что там было раньше. Прямо сейчас у тебя две квартиры, а у меня ни одной. Дай!

У нормальных людей проблема прибыли разрешается просто, одним из двух способов:

1. Предприниматели вкладываются в покупку станков, а потом получают прибыль.

2. Рабочие получают зарплату вместо прибыли, но зато не вкладываются в покупку станков.

Я писал об этом пару лет назад. Большей части людей прибыль не нужна — им нужна твёрдая зарплата. Цитирую (ссылка):

Представим, что мы перешли к этому «развитому капитализму акционеров» и зарплаты отменили совсем. Вместо этого капиталист делится прибылью с работниками. Но хотят ли этого сами работники?

Допустим, мелкий предприниматель решил открыть кафе. Взял в аренду помещение, закупил оборудование, нанял поваров и посудомоек. Всё по трудовому кодексу, всё официально. Работники получают зарплату, на которую согласились. Пусть и небольшую, но стабильную. Если у кафе будет большая прибыль, посудомойка долю от этой прибыли не получит, оставшись на своих 20 тысячах рублей. Но если у кафе прибыли не будет вообще, посудомойка всё равно получит свою зарплату.

А как это будет делаться при «развитом капитализме акционеров»? Бизнесмен решил открыть кафе. Должен ли он будет в объявлениях правдиво написать, что приглашается компаньон-посудомойка, и если прибыли не будет, то мыть посуду придётся совершенно бесплатно? Да ещё потом и долги выплачивать сообща при банкротстве компании? Но зато если уж проект взлетит и кафе станет популярным, тогда посудомойке отстегнут долю прибыли. Пойдёт ли кто-нибудь устраиваться на работу по такому объявлению?

А теперь, как обещал, наглядная иллюстрация.

В 2011-2012 годах у немецкой компании Порше была хорошая прибыль, серьёзно рос объем продаж. Компания выплатила сотрудникам дополнительную премию — 7600 евро за 2011 год и 8100 евро за 2012 год. В переводе на наши деньги это примерно 1,6 млн рублей за два года, то есть немало (ссылка).

Через некоторое время дела у Порше пошли хуже. Во-первых, китайцы научились делать хорошие авто, после чего составили немцам жёсткую конкуренцию во всех сегментах, в том числе в сегменте пафосных машин. Во-вторых, в 2022 году Германия напала на Россию, но снова провалила блицкриг. Жёсткий ответ России и предательство американцев поставили экономику Германии на колени: производители, в том числе производители автомобилей, страдают.

Если бы немецким трудящимся действительно нужно было участвовать в прибылях, следовало бы ожидать от них помощи родным компаниям. Дескать, дорогой концерн, 12 лет назад ты щедро делился с нами своей прибылью, и теперь настала пора вернуть долг: мы будем теперь бесплатно работать по субботам, пока финансовое состояние компании не стабилизируется, также, пожалуйста, уменьши нам централизованно зарплаты на 10%.

В реальной жизни, как мы с вами недавно обсуждали, произошло нечто противоположное. Профсоюзы всадили концерну Порше дополнительный нож в спину, устроив забастовку с требованием повышения заработных плат (ссылка).

Да, я понимаю, что профсоюзы — это узаконенная организованная преступность. Однако всё же Германия 2024 года — это не дореволюционная Россия, когда сталинские молодчики могли избить до полусмерти рабочего, отказавшегося участвовать в стачке по приказу коммунистов. Немецкие рабочие вполне могли бы проявить большую лояльность в адрес компании Порше, просто не захотели этого делать.

Причина, как я указал выше, в горизонте планирования, в привычке жить «здесь и сейчас». Немецким бастующим наплевать на премии, которые им выплачивали в 2011-2012 годах, так как они их уже получили и потратили. Бастующим также наплевать на безработицу, которая их ждёт в условном 2036 году, когда немецкий автопром схлопнется во много раз, не выдержав навалившихся на него проблем. Их интересует только текущий 2024 год — они хотят зарплату побольше прямо сейчас, и если компания Порше не захочет выкладывать деньги на стол, ну так значит они заставят её делиться при помощи шантажа.