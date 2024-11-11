 

Мнение: Недовброс у Харрис

11.11.2024, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Я наконец-то посмотрел числовые итоги по выборам президента США (они появились в Википедии). И цифры сейчас более чем наглядно иллюстрируют тот факт, что на этих выборах, за счет повышенной бдительности республиканской партии США, случилось намного меньше вбросов. Смотрим, сколько ж голосов набрали оба главных кандидата на этих выборах:
Дональд Трамп – 74,5 млн. голосов;
Камала Харрис – 71 млн.

Сравним с итогами предыдущих выборов 2020 года (которые, как мне сразу показалось, были испорчены огромными вбросами за Байдена):
Джо Байден – 81 млн. голосов;
Дональд Трамп – 72 млн.

Теперь мы это все видим максимально наглядно. Итак, получен ответ относительно причины поражения Харрис. Она элементарна: Харрис попросту сильно недобрала по сравнению с “самоходным дедом”. А если точно – взяла меньше аж на 10 млн. (у Байдена 4 года назад было нарисовано аж 81 млн., а Харрис себе наковыряла «всего» 71 млн.). При этом, как видим, Трамп набрал примерно столько же, сколько у него было 4 года назад – 74 млн. против 72 млн. в 2020 году.

Еще по 2020 году результат «сонного Джо» выглядел абсолютно фантастическим, было ясно, что «накидали с запасом»; Трамп в 2016 году выиграл выборы у Клинтон с 61 млн. голосов, и тут, всего 4 года спустя, Байден берет, как с куста, аж 81 млн., на 20 млн. больше! Скачок был просто феноменальный, а Байден таким образом стал самым популярным президентом США за всю историю (никто никогда не набирал 81 млн.). Как видим, и его вице-, Камале Харрис, не удалось даже приблизиться к «рекорду» Байдена, она получила на 10 млн. меньше.

Напомним, что сам Байден не принял участия в выборах, поскольку собственная партия «внезапно» сочла его маразматиком и отказалась выдвигать. Однако ж, как видим, у Байдена была «база» в 81 млн. сторонников, если по прежним выборам. Получается, отказ Байдену стал ошибкой? Ведь Харрис не смогла даже приблизиться к «рекорду» Байдена?

Кстати, а почему такой «откат»? Ведь если сравнивать, Камала буквально по всем параметрам должна была бы быть намного привлекательнее Байдена для избирателя! Говорят, что Камала неудачно провела избирательную кампанию – была пассивной, провела мало пресс-конференций; но ведь сам Байден в 2020 году, поскольку жутко боялся страшного вируса, свою кампанию почти вовсе не вел, за что постоянно подвергался язвительной критике со стороны Трампа. Так что по «успешности» ведения собственной кампании у Байдена 2020 года и Харрис нынешнего – как минимум ничья. А в остальном – Харрис моложе, гораздо лучшего здоровья, также, как и Байден в 2020, имеет за плечами только опыт работы вице-президентом США… И в итоге набрала на 10 млн. меньше голосов! Отчего?! Куда делись эти 10 млн. потенциальных сторонников?

«Пропажа» представлялась бы совершенно необъяснимой, если бы не очевидное, хотя и довольно неприличное объяснение: у Камалы на 10 млн. меньше, поскольку и у Байдена его 81 млн. был «бумажным», то есть фиктивным. «Нарисованным», как это принято называть в таких случаях. И тогда суть прошедших в 2024 году выборов в США становится ясной, как день: «демократу» щедрые соратники обеспечили изобилие «бумажных» голосов, однако уже на следующих выборах нарисованное «преимущество» растаяло, как снег под мартовским солнцем, и кандидатша «демократов» предстала перед избирателями «голенькой».

Минус 10 миллионов. Вот такой вышел непрезентабельный конец величайшей электоральной аферы в Соединенных Штатах, которую провернула Демпартия в 21 веке. У Харрис не было ни одного шанса.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Мнение: Высшее образование невыгодно, избыток образования в России и как повысить качество ВУЗов

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Овца не оскорбление

11.11 / Мнение: Слишком требовательные люди, уплотнение малых городов и самые опасные для жизни районы

11.11 / В рамках борьбы с деструктивной информацией из курса по информатике уберут изучение деструкторов

11.11 / Мнение: Суперворон

11.11 / Самоходный «Лотос» для ВДВ приступает к госиспытаниям

11.11 / Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого

11.11 / В Сколково разработали умные очки, определяющие сексуальную ориентацию собеседника

11.11 / Китайские военные милитаризуют Llama — ИИ от Facebook с открытым кодом

11.11 / Мнение «аналитика»: О ставке Белоусова… ВСУ будут сильно поражены?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика