Мнение: Недовброс у Харрис

Я наконец-то посмотрел числовые итоги по выборам президента США (они появились в Википедии). И цифры сейчас более чем наглядно иллюстрируют тот факт, что на этих выборах, за счет повышенной бдительности республиканской партии США, случилось намного меньше вбросов. Смотрим, сколько ж голосов набрали оба главных кандидата на этих выборах:

Дональд Трамп – 74,5 млн. голосов;

Камала Харрис – 71 млн.

Сравним с итогами предыдущих выборов 2020 года (которые, как мне сразу показалось, были испорчены огромными вбросами за Байдена):

Джо Байден – 81 млн. голосов;

Дональд Трамп – 72 млн.

Теперь мы это все видим максимально наглядно. Итак, получен ответ относительно причины поражения Харрис. Она элементарна: Харрис попросту сильно недобрала по сравнению с “самоходным дедом”. А если точно – взяла меньше аж на 10 млн. (у Байдена 4 года назад было нарисовано аж 81 млн., а Харрис себе наковыряла «всего» 71 млн.). При этом, как видим, Трамп набрал примерно столько же, сколько у него было 4 года назад – 74 млн. против 72 млн. в 2020 году.

Еще по 2020 году результат «сонного Джо» выглядел абсолютно фантастическим, было ясно, что «накидали с запасом»; Трамп в 2016 году выиграл выборы у Клинтон с 61 млн. голосов, и тут, всего 4 года спустя, Байден берет, как с куста, аж 81 млн., на 20 млн. больше! Скачок был просто феноменальный, а Байден таким образом стал самым популярным президентом США за всю историю (никто никогда не набирал 81 млн.). Как видим, и его вице-, Камале Харрис, не удалось даже приблизиться к «рекорду» Байдена, она получила на 10 млн. меньше.

Напомним, что сам Байден не принял участия в выборах, поскольку собственная партия «внезапно» сочла его маразматиком и отказалась выдвигать. Однако ж, как видим, у Байдена была «база» в 81 млн. сторонников, если по прежним выборам. Получается, отказ Байдену стал ошибкой? Ведь Харрис не смогла даже приблизиться к «рекорду» Байдена?

Кстати, а почему такой «откат»? Ведь если сравнивать, Камала буквально по всем параметрам должна была бы быть намного привлекательнее Байдена для избирателя! Говорят, что Камала неудачно провела избирательную кампанию – была пассивной, провела мало пресс-конференций; но ведь сам Байден в 2020 году, поскольку жутко боялся страшного вируса, свою кампанию почти вовсе не вел, за что постоянно подвергался язвительной критике со стороны Трампа. Так что по «успешности» ведения собственной кампании у Байдена 2020 года и Харрис нынешнего – как минимум ничья. А в остальном – Харрис моложе, гораздо лучшего здоровья, также, как и Байден в 2020, имеет за плечами только опыт работы вице-президентом США… И в итоге набрала на 10 млн. меньше голосов! Отчего?! Куда делись эти 10 млн. потенциальных сторонников?

«Пропажа» представлялась бы совершенно необъяснимой, если бы не очевидное, хотя и довольно неприличное объяснение: у Камалы на 10 млн. меньше, поскольку и у Байдена его 81 млн. был «бумажным», то есть фиктивным. «Нарисованным», как это принято называть в таких случаях. И тогда суть прошедших в 2024 году выборов в США становится ясной, как день: «демократу» щедрые соратники обеспечили изобилие «бумажных» голосов, однако уже на следующих выборах нарисованное «преимущество» растаяло, как снег под мартовским солнцем, и кандидатша «демократов» предстала перед избирателями «голенькой».

Минус 10 миллионов. Вот такой вышел непрезентабельный конец величайшей электоральной аферы в Соединенных Штатах, которую провернула Демпартия в 21 веке. У Харрис не было ни одного шанса.