 

Китайские военные милитаризуют Llama — ИИ от Facebook с открытым кодом

11.11.2024, 17:30, Разное
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Как сообщило агентство Reuters, большая языковая модель с открытым исходным кодом Llama, разработанная компанией Meta (бывшая Facebook, запрещена в России), активно используется специалистами Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как оказалось, она помогает им создавать свой ИИ-продукт для сбора разведывательной информации «ChatBIT».

На сообщение отреагировал президент Meta по международным делам Ник Клегг, сообщив в блоге, что компания стремится сделать Llama «доступной для госучреждений США и подрядчиков, работающих над приложениями в интересах национальной безопасности», а также, что модель Llama способствует укреплению лидерства США в области ИИ.

Однако при этом возникло противоречие между всеобщей доступностью языковой модели и запретом компании использовать ее в военных целях и шпионаже. Чтобы как-то сгладить это противоречие, Клегг пояснил, что США прежде всего заинтересованы в продвижении своего ИИ-продукта с открытым исходным кодом, который способен конкурировать с разработкой Китая.

И все же пока до конца неясно, как власти США намерены решить проблему, которая, как они считают, создает угрозу национальной безопасности. Первым шагом в этом направлении могут стать правила, разрабатываемые администрацией президента, которые ограничивают инвестиции в китайский ИИ. Насколько они окажутся эффективными на фоне успехов китайских разработчиков искусственного интеллекта покажет время.Источник &#8212 Reuters


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