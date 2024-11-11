Вирусы спровоцировали 17% онкозаболеваний
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Известный врач Александр Мясников заявил о сильной связи вирусных инфекций со злокачественными опухолями. Около 17% онкологических заболеваний возникают из-за вирусной инфекции.
К примеру, рак шейки матки на 100% вызван вирусом папилломы человека. Вирусы гепатитов C и B могут спровоцировать рак печени, а вирус Эпштейна–Барр – рак головы и шеи.
Вирусные инфекции могут вызвать воспаление в организме, которое в свою очередь приводит к мутациям клеток и появлению опухолей.
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