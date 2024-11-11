Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве

Этот аксессуар стал настоящим украшением вечеринки и привлек внимание не только гостей, но и поклонников телеведущей. По информации телеграм-канала “Звездач”, Собчак выбрала для своего праздника не только яркое платье, но и впечатляющее ювелирное изделие.

Браслет, который она носила, был изготовлен из белого золота и украшен множеством круглых бриллиантов классической огранки. Общий вес драгоценных камней составил 50,34 карата, что делает это украшение поистине уникальным. Весьма символично, что на свой день рождения Ксения решила продемонстрировать не только свою индивидуальность, но и статус, который она занимает в обществе.

Интересно, что помимо браслета, Собчак также надевала украшение от знаменитого бренда Bvlgari, стоимость которого составляет 347 тысяч долларов (примерно 33,7 миллиона рублей). Это изделие в виде змеи также выполнено из белого золота и обрамлено блестящими бриллиантами. Таким образом, Ксения явно сделала акцент на своем вкусе и любви к роскоши.

Недавно стало известно о том, что россияне смогут приобрести вещи Ксении Собчак. С 8 ноября на платформе “Авито” начнется распродажа ее личных вещей, включая одежду, предметы интерьера, электронику и даже инструменты для ремонта. Это решение звезды вызвало интерес и обсуждение среди поклонников, которые теперь смогут стать обладателями вещей, ранее принадлежащих знаменитости.