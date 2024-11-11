 

Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов

11.11.2024, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Я азартный человек, и мне это простительно, – говорит
музыкант. – С детства болел за “Спартак”. Тогда, впрочем, было всего
три команды на всю страну, и выбора особенного не было. А сегодня у меня есть
состоятельные друзья, которые имеют свои ложи на стадионах, где мы не только
смотрим матчи, а и выпиваем (смеется)“.

Знаменитый музыкант, помимо футбола, любит плавание,
регулярно ходит в бассейн. Благо, что он есть прямо дома. Плавание, постоянный профессиональный массажист, сбалансированная низкоуглеводная диета – Шуфутинский держит себя в
ежовых рукавицах. У него есть мотивация, стимул и причина следить за собой и заниматься спортом!

“Просто с годами ты начинаешь чувствовать, что тебе
нужно как-то держать форму, чтобы ничего не висело, – пояснил артист. – Ведь
это помогает в работе, в жизни, в отдыхе, в сексе”. Благодаря такой мощной силе
воле Михаил Захарович похудел уже на 40 килограммов. И намерен идти дальше! Ведь он даже выглядеть стал моложе своих паспортных 76 лет, а для артиста это важно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию “Формула любви”?

11.11 / Израильскую систему ПРО “Хец-3” развернут в Германии в 2025 году

11.11 / Минюст США – агент КСИР планировал атаку против израильтян в Шри-Ланке

11.11 / Трамп предложил пост посла США в ООН Элис Стефаник

11.11 / После пяти лет реставрации в Париже “заговорили” колокола Нотр-Дам

11.11 / В Амстердаме полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию, 50 человек задержаны

11.11 / The Washington Post – Трамп поговорил с Путиным еще на прошлой неделе

10.11 / Салливан призвал Трампа не прекращать поддержку Украины

10.11 / Генштаб ВСУ – сбиты 62 из 145 российских “шахедов”. Минобороны РФ – перехвачены 23 украинских БПЛА

10.11 / Из-за атаки БПЛА была приостановлена работа московских аэропортов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика