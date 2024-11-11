Москвич съел чак-чак и стал татарином

Учёные института мозга продолжают изучение черепной коробки московского журналиста Алексея Евтеева, внезапно утратившего способность говорить по-русски и в то же время мгновенно выучившего татарский язык.

Жена журналиста Алеся 27 октября вызвала «скорую помощь» из-за того что вернувшийся из Казани муж, по её словам, произносил непонятный набор букв и ничего не понимал по-русски. Женщина предположила, что корреспонденту могли нанести черепно-мозговую травму, но фельдшер успокоил её и заверил, что Алексей отлично говорит на татарском языке. Томография мозга подтвердила не изменившееся количество извилин у журналиста, а также отсутствие повреждений.

Доктора предположили, что Алексей мог отравиться на саммите БРИКС, поэтому поинтересовались его рационом во время пребывания в Татарстане. Москвич на татарском ответил, что ел в основном чак-чак, иногда элеш и эчпочмаки. Исследования желудка также не выявили отклонений.

Медики отпустили пациента домой, так и не предоставив алгоритма исцеления.

– Всё время мне повторяет «Муса Джалиль» и требует татарские блюда, а больше я ничего не понимаю, – пожаловалась супруга.

В итоге женщина приняла решение отправить мужа в деревню к тёще, где его планируют откармливать щами и отпаивать водкой.

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