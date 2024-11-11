Apple провалила запуск инструментов ИИ

Редактор ArsTechnica Сэмюэл Эксон раскритиковал Apple за недоработки при запуске нейросети Apple Intelligence. Эксон указал, что даже после анонса нейросети компания не предоставила полноценные ИИ-функции.

Многие опции, представленные на презентации iPhone 16, оказались недоступны при релизе. В iOS 18.1 присутствует только часть анонсированных функций, и то только для пользователей из США. Нейросеть умеет редактировать текст, убирать объекты с фотографий, осуществлять поиск на естественном языке. Однако все функции разрозненны и встречаются в ограниченном количестве приложений и сервисов.

Эксон назвал Apple Intelligence «сырым» продуктом. Он заявил, что выпуск «полуготовых» фрагментов ИИ не соответствует концепции авторитетной корпорации. По мнению журналиста, это подтверждает скептицизм пользователей, которые считают инструменты ИИ бессмысленными.

Эксон отметил, что у ИИ есть потенциал, и призвал дать Apple шанс. Он подчеркнул, что Apple разворачивает нейросеть постепенно, в отличие от Microsoft, которая стремится разместить чат-боты повсеместно.