 

Apple провалила запуск инструментов ИИ

11.11.2024, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Редактор ArsTechnica Сэмюэл Эксон раскритиковал Apple за недоработки при запуске нейросети Apple Intelligence. Эксон указал, что даже после анонса нейросети компания не предоставила полноценные ИИ-функции.

Многие опции, представленные на презентации iPhone 16, оказались недоступны при релизе. В iOS 18.1 присутствует только часть анонсированных функций, и то только для пользователей из США. Нейросеть умеет редактировать текст, убирать объекты с фотографий, осуществлять поиск на естественном языке. Однако все функции разрозненны и встречаются в ограниченном количестве приложений и сервисов.

Эксон назвал Apple Intelligence «сырым» продуктом. Он заявил, что выпуск «полуготовых» фрагментов ИИ не соответствует концепции авторитетной корпорации. По мнению журналиста, это подтверждает скептицизм пользователей, которые считают инструменты ИИ бессмысленными.

Эксон отметил, что у ИИ есть потенциал, и призвал дать Apple шанс. Он подчеркнул, что Apple разворачивает нейросеть постепенно, в отличие от Microsoft, которая стремится разместить чат-боты повсеместно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Вода в USB-порте может лишить смартфон зарядки

11.11 / ОАО «РЖД» пересмотрело инвестпрограмму

11.11 / В квитанции ЖКХ добавят оплату почтовых ящиков

11.11 / Уникальные солнцезащитные очки используют фотофильтры для тонкой настройки тонировки

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: В ожидании чуда

11.11 / Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда

11.11 / Мнение: Красная волна в США, 4-хлетний круиз и что изменится после избрания Трампа

11.11 / Рупор кремлевской пропаганды: День милиции

10.11 / Мнение: За что Тарас сына убил?

10.11 / Как быстро убрать живот: простые рецепты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика