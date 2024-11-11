 

ОАО «РЖД» пересмотрело инвестпрограмму

11.11.2024, 9:45, Разное
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ОАО «РЖД» серьезно сократило свою инвестиционную программу до 2030 года. Изначально она оценивалась в 12,41 триллиона рублей, но теперь компания планирует потратить только 7,93 триллиона, что на 36% меньше.

Кроме того, Министерство экономического развития требует еще более значительного сокращения — до 5,7 триллиона рублей, что составляет более чем двукратное уменьшение по сравнению с планами РЖД. Сокращение расходов коснулось даже Восточного полигона (Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей), который в последние годы был одним из главных проектов РЖД. Проблемы с финансированием возникли из-за того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложения по повышению тарифов на перевозки грузов и пассажиров. Хотя грузоотправители требовали послаблений, РЖД настоял на своем подходе, обосновывая это необходимостью выполнения инвестиционной программы.

В новой версии программы РЖД сворачивает развитие подходов к северным и южным портам. Инвестиции в проекты по портам Северо-Запада в ближайшие пять лет снизятся с 882,5 до 105,9 миллиардов рублей, а расходы на доведение до целевых показателей — с 262,7 до 9,2 миллиарда. В отношении портов Азово-Черноморского бассейна инвестиции сократятся с 211 до 151,2 миллиарда рублей, а на доведение показателей — с 511,6 до 13,3 миллиарда рублей.

В то же время сохранились средства на развитие высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и переезд центрального офиса РЖД в небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити».

Ранее сообщалось, что ставка на грузовые перевозки вырастет с 2025 года на 13,8%, и она будет применяться к целевым надбавкам, которые должны были со временем отменить. Кроме того, решено отменить льготы для дальних перевозок экспортного угля, несмотря на тяжелое положение отрасли.


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