Уникальные солнцезащитные очки используют фотофильтры для тонкой настройки тонировки

Компания Lombell выпустила солнцезащитные очки Variable ND с ручной механической регулировкой уровня тонировки. Они позиционируются как удобная альтернатива обычным очкам-хамелеонам на основе фотохромных линз.

Секрет очков Lombell Variable ND в том, что здесь установлены типовые 9-ступенчатые ND-фильтры от фотоаппаратов. Это готовое, давно проверенное и надежное, практически универсальное решение — хотя и со спорным дизайном. Такие фильтры недороги в производстве, комбинируются с различными линзами и блокируют 99 % ультрафиолетового излучения.

Для настройки фильтров достаточно повернуть их переднюю часть в титановой оправе, ориентируясь по тактильной шкале с делениями. Чем больше поляризованные стекла внутри фильтра смещаются относительно друг друга, тем меньше видимого света проходит через них. Это простой и интуитивно понятный способ регуляции тонировки под свои нужды — например, при входе в темное помещение или выходе из него.

Стоимость очков Lombell Variable ND составляет $89,99 за обычную версию и $99,99 за вариант с индивидуальными линзами.Источник — Lombell