Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда

И хотя государство занимает более 1/3 части Евразии, а поезд из столицы до Владивостока идет почти целую неделю, только в 7 городах страны есть метро. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Екатеринбург и Казань. А бонусом идет еще один город — Волгоград, где работает метротрам.

Автор “Дни.ру” Екатерина Ежова побывала во всех российских городах, где функционируют подземные электропоезда, мигом уносящие по дорожному маршруту. Поэтому пришло время не только рассказать, но и показать, как выглядят станции метрополитена в разных уголках родины.

Москва (Центральный федеральный округ)

Самое первое и самое популярное метро России начали строить в 30-е годы XX века. Столичные власти до сих пор активно расширяют и улучшают его, делая транспорт удобнее и доступнее для миллионов пассажиров. Так что москвичи и гости города сейчас любуются подземкой не только сталинского периода, но и современным дизайнерским оформлением станций.

Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ)

Самое северное метро страны открылось в 1955 году, хотя идеи о прокладке маршрутных магистралей начали обсуждать еще в XIX веке. Основательно строительством занялись лишь после Великой Отечественной. Зато сделали, как говорится, на совесть. Именно поэтому почти каждая станция в Петербурге — полноценное культурное достояние, дороже золота, на зависть соседям из Европы.

Нижний Новгород (Приволжский федеральный округ)

Третье метро в истории, возведенное на просторах нашего отечества, — это горьковское, известное сейчас как нижегородское. Открытие состоялось через 50 лет после московского и через 30 после питерского. То есть уже в 1985-м, во времена Перестройки. Самую новую станцию, получившую название “Стрелка”, запустили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Европейцы и азиаты из разных государств покатались на подземном транспорте и здорово “пошумели”. Местные бы рады повторить, да только гости не больно жалуют.

Новосибирск (Сибирский федеральный округ)

Он стал четвертым городом страны с метрополитеном, согласно хронологии. Почти сразу сибиряки приняли от нижегородцев эстафету — запустили первую станцию “Золотая Нива” в начале 1986-го. В городе дорожных развязок, где вместе существуют все те же высотки с избушками, метро действительно выручает. Правда, до окраин местным жителям приходится добираться другими видами общественного транспорта: на электричках, автобусах и маршрутных такси.

Самара (Приволжский федеральный округ)

Самый космический городок России, что раскинулся на берегах великой русской реки Волги, тоже приглашает прокатиться на метро! История этого способа передвижения в Самаре началась в 1987 году. Правда, если прибудете на главный вокзал, актуальный для поездов дальнего следования, сразу в подземке проехаться не получится. Представители региональной власти, в отличие от коллег из столицы, не торопятся увеличивать количество веток метрополитена, а до ближайшей станции “Алабинская” шагать более 3-х километров.

Екатеринбург (Уральский федеральный округ)

Культурный и промышленный центр Урала стал шестым в РСФСР городом, который похвастался прокладкой метрополитена. Екатеринбург, как говорится, “успел в последний вагон” на исходе XX века — в 1991 году. Самый креативный дизайн среди магистральных пунктов получила станция “Ботаническая”, где величественный высокий потолок напоминает пчелиные соты и гармонично сочетается с золотистой подсветкой. Но и другие локации местной подземки, определенно, достойны внимания миллионов глаз.

Казань (Приволжский федеральный округ)

Метрополитен в столице Татарстана, благодаря особому культурному оформлению, почти невозможно перепутать с другим. Он пропитан европейско-азиатским колоритом, плюс он единственный из 7 открылся уже в XXI веке, в 2005 году. Горожане не перестают ценить этот вид транспорта. Гостей из других населенных пунктов России и мира казанское метро тоже принимает с распростертыми объятиями.

Бонус: Волгоград (Южный федеральный округ)

Поскольку до южных регионов России метростроевцы в полной мере так и не добрались, волгоградский подземно-наземный скоростной трамвай — это приятный бонус с богатой, уже 40-летней историей. Метротрам возник в 1984 году и сейчас может похвастаться 22 станциями. Из них 16 надземных, 5 подземных и 1 эстакадная.

Главное для иногородних, что каждому метротрам позволяет добраться до главной городской достопримечательности: Мамаева кургана. На самой вершине насыпи — 85-метровая родина-мать, возведенная в память о защитниках Великой Отечественной войны. Согласно измерениям, это одна из самых высоких статуй не только в европейской части земного шара, но и во всем мире.

Хватайте рюкзаки, чемоданы и дорожные сумки, чтобы отправиться в тур по городам и лично в этом убедиться. И пусть каждый километр пути, будь то под землей или над ней, открывает для вас новые грани удивительной и многоликой России!