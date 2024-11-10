Как быстро убрать живот: простые рецепты

Вздутие живота может быть очень неприятным симптомом. Это сигнал нашего тела о том, что пора немного подкорректировать диету. Конечно, добиться плоского живота не получится без активного образа жизни, но рацион питания тоже важен. Есть продукты, которые нравятся нашему организму и которые действительно помогут вам добиться идеального пресса. Как убрать живот быстро и просто? Лучшие рецепты вы найдете в статье.

Начните свой день с лимонной воды

Лимонная вода может улучшить пищеварение и побудить печень вырабатывать желчь, которая необходима для пищеварения. Это помогает уменьшить несварение и вздутие живота. Выжмите сок половины лимона в чашку теплой воды (или приготовьте кубики льда из лимонной воды) и выпейте первым делом с утра, чтобы запустить пищеварение на весь день.

Пейте имбирный чай

Имбирь является мощным противовоспалительным и пищеварительным средством, которое помогает устранить газы и успокоить желудок. Нарежьте примерно 3 см свежего корня имбиря и добавьте его в кипящую воду.

Дайте настояться в течение 10 минут, затем процедите и выпейте. Для дополнительного вкуса можете добавить чайную ложку меда и выжать лимон. Вы также можете принимать имбирь в виде добавки или есть его сырым.

Потягивайте ананасовый смузи

Ананас — отличная пища для уменьшения вздутия живота благодаря высокому содержанию бромелайна. Это фермент, который помогает расщеплять белки в пищеварительном тракте, облегчая пищеварение и снижая риск вздутия живота и расстройства желудка.

Противовоспалительные свойства бромелайна помогают успокоить желудок и уменьшить отек. Ананас также богат клетчаткой и водой, которые помогают предотвратить запоры и способствуют здоровью пищеварительной системы. Приготовьте этот смузи с мочегонным огурцом, а также с известным средством для пищеварения — имбирем.

Напиток с банановым молоком

Бананы богаты калием, который помогает регулировать баланс жидкости и противодействует влиянию натрия на организм, уменьшая задержку воды и вздутие живота. Растворимая клетчатка в бананах также может помочь улучшить пищеварение и предотвратить запоры — распространенную причину вздутия.

Банановое молоко — идеальное решение для того, чтобы отказаться от молочных продуктов и увеличить потребление калия. Просто смешайте один спелый банан с чашкой миндального молока, щепоткой корицы и столовой ложкой меда для получения целебного напитка. Используйте его для приготовления утреннего чиа-пудинга для еще большей пользы.

Добавьте в салат огурец

Огурец богат антиоксидантами, которые способствуют детоксикации организма. Он также обладает мощным противовоспалительным действием и борется с задержкой жидкости. Огурцы содержат большое количество воды, а также кремний, кофейную кислоту и витамин С, которые помогают уменьшить отеки и способствуют выведению лишней воды из организма, облегчая вздутие живота.

Попробуйте простой салат, тонко нарезав огурцы, добавив щепотку соли, каплю яблочного уксуса и немного оливкового масла. Готовьте овощи на пару, если у вас проблемы с пищеварением, потому что сырые крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, могут вызывать метеоризм.

Используйте тыкву и кабачок для приготовления крем-супа

Кабачок, особенно цукини, содержит много воды и мало калорий, что делает его отличным продуктом для пищеварения. Он также является хорошим источником клетчатки и содержит несколько витаминов и минералов, таких как витамин С и калий, которые могут помочь в регулировании баланса жидкости.

Тыква богата калием, что делает этот кремовый суп идеальным ужином для избавления от вздутия живота. Поскольку он не содержит молочных продуктов, вы можете быть уверены, что ваша проблема не усугубится.

Добавьте активированный уголь в смузи

Активированный уголь — известное средство для поглощения токсинов. Он также помогает уменьшить газы и вздутие живота, хотя его следует использовать осторожно, так как он также может поглощать питательные вещества и лекарства, делая их менее эффективными.

Добавьте немного угля в свой утренний смузи или сделайте лимонад с активированным углем: смешайте сок 1 лимона, 1-2 чайные ложки порошка активированного угля, столовую ложку меда и стакан воды. Пейте этот детокс-лимонад время от времени, а не регулярно, чтобы помочь уменьшить вздутие живота и очистить пищеварительную систему.

Приготовьте холодный зеленый чай с семенами чиа

Зеленый чай известен тем, что ускоряет обмен веществ и помогает пищеварению. И то, и другое сделает плоский живот более достижимым. Семена чиа являются отличным источником клетчатки, которая помогает уменьшить запоры и вздутие живота. Попробуйте охлажденный зеленый чай с семенами чиа, чтобы получить дополнительную пользу от жирных кислот омега-3 и клетчатки.

Начните готовить сок из сельдерея

Этот хрустящий стебель регулирует работу кишечника, контролирует образование газов в кишечнике и выводит токсины из организма благодаря высокому содержанию воды. Выжмите сок из нескольких стеблей сельдерея, чтобы сделать освежающий детокс-напиток.

Для дополнительного вкуса и улучшения пищеварения вы можете добавить небольшой кусочек имбиря или яблока. Или добавьте сельдерей в морковный сок. Пейте утром натощак для достижения наилучших результатов.

Увеличьте количество пробиотиков с помощью йогурта

Пробиотики в йогурте содержат полезные бактерии, улучшают здоровье кишечника и нормализуют пищеварение. Эти бактерии помогают сбалансировать микробиом кишечника.

Попробуйте приготовить пробиотический смузи или смешайте йогуртовое парфе с ломтиками бананов, горстью черники и посыпкой из семян чиа. Так вы получите полезный для кишечника завтрак или перекус.

Тыквенный чиа-пудинг с яблоками

Нагрейте 1 столовую ложку кокосового молока в сковороде с антипригарным покрытием, добавьте яблоки, кокосовый сахар и воду, перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Варите на медленном огне 5 минут, пока вода не впитается, а яблоки не станут слегка мягкими, но все еще хрустящими.

Слейте воду с фиников и добавьте их в блендер вместе с кокосовым молоком, пюре из тыквы, 1 столовой ложкой кокосового масла, специями для тыквы и солью, измельчите до получения однородной жидкости. Разложите чиа-пудинг по порционным стаканам, сверху выложите тушеные яблоки и миндальное масло, полейте тыквенной карамелью и украсьте рублеными орехами пекан.

Спирулиновый чиа-пудинг

В средней миске смешайте семена чиа с растительным молоком и медом (или его заменителем). Оставьте на 30 минут, пока семена не впитают всю жидкость. Тем временем добавьте авокадо, банан и спирулину в кухонный комбайн и измельчите до получения однородной массы.

Равномерно распределите замоченные семена чиа по сервировочным банкам или стаканам, сверху выложите зеленый слой пюре из спирулины, украсьте кокосовой стружкой и семенами чиа и подавайте.

Яблочный чиа-пудинг с корицей

Поместите молоко и ванильный экстракт в кастрюлю и подогрейте на медленном огне в течение 2-3 минут. Молоко не должно быть кипящим, просто достаточно теплым по вашему вкусу. Добавьте семена чиа в миску с хлопьями.

Когда молоко нагреется, добавьте его в миску с семенами чиа. Постоянно помешивайте в течение примерно 2 минут, пока семена впитывают молоко. Дайте смеси постоять 2-3 минуты, а потом подавайте.

Следуйте этим полезным рецептам, и вы сможете убрать живот быстро и надолго.